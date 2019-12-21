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Общество

Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове

21 декабря в Пскове в Ледовом дворце проходят региональные соревнования по фигурному катанию на коньках, которые собрали около 90 спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила организатор Юлия Зайцева.

Участие принимают фигуристы из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды и Петрозаводска. Спортсмены выступают в разных категориях - от начинающих до признанных мастеров фигурного катания. Поскольку соревнования квалификационные, как рассказала Юлия Зайцева, дети выполняют разряды. Соревнования закончатся в 18:00, после чего пройдет торжественное награждение победителей и участников. 

Кроме того, сегодня в Пскове проходят кубок Псковской области по художественной гимнастике, а в Острове – Чемпионат и Первенство Псковской области по кикбоксингу.

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