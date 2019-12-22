Расходы на питание пациентов псковских больниц пересмотрят для каждого вида заболевания

10:09, 22 декабря 2019, ПАИ

Расходы на питание пациентов псковских больниц пересмотрят для каждого отдельного вида заболевания. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения пищеблока, который снабжает Псковскую городскую больницу и Псковский перинатальный центр, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Как отметила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сейчас норма питания составляет около 240 рублей в день на пациента.

В пищеблоке ежедневно готовят завтраки, обеды и ужины для 700 пациентов. Недавно в здании отремонтировали кровлю, на работы из федерального бюджета были выделены свыше 6 млн рублей, теперь необходимо провести капитальный ремонт внутренних помещений.

Губернатор предложил рассмотреть не только возможность приведения пищеблока в нормативное состояние, но и возможность перевода поставок питания на аутсорсинг, для чего нужно изучить коммерческие предложения.