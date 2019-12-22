0
09:45
Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют
09:19
С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских энергетиков
21:56
Новые машины скорой помощи переданы больницам Псковской области
19:18
«Праздник славный у ёлки главной» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:07
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
15:48
Ярмарка «ART-ель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:40
Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
Еще новости
Общество

Расходы на питание пациентов псковских больниц пересмотрят для каждого вида заболевания

Расходы на питание пациентов псковских больниц пересмотрят для каждого отдельного вида заболевания. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения пищеблока, который снабжает Псковскую городскую больницу и Псковский перинатальный центр, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

 Как отметила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сейчас норма питания составляет около 240 рублей в день на пациента.

В пищеблоке ежедневно готовят завтраки, обеды и ужины для 700 пациентов. Недавно в здании отремонтировали кровлю, на работы из федерального бюджета были выделены свыше 6 млн рублей, теперь необходимо провести капитальный ремонт внутренних помещений.

Губернатор предложил рассмотреть не только возможность приведения пищеблока в нормативное состояние, но и возможность перевода поставок питания на аутсорсинг, для чего нужно изучить коммерческие предложения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют
22 декабря 2019
Инфекционное отделение Псковской горбольницы модернизируют
С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских энергетиков
22 декабря 2019
С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских энергетиков
Новые машины скорой помощи переданы больницам Псковской области
21 декабря 2019
Новые машины скорой помощи переданы больницам Псковской области
«Праздник славный у ёлки главной» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 декабря 2019
«Праздник славный у ёлки главной» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
21 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
Ярмарка «ART-ель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 декабря 2019
Ярмарка «ART-ель» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
21 декабря 2019
Около 90 спортсменов собрали региональные соревнования по фигурному катанию в Пскове
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове
21 декабря 2019
Ярмарка «ART-ель» начала работу в Пскове

Идет загрузка...