В псковских больницах монтируют новое медоборудование

11:43, 22 декабря 2019, ПАИ

В учреждениях здравоохранения Псковской области идёт монтаж оборудования, закупленного на средства субсидии из резервного фонда Правительства РФ. Ход работ в Детской областной больнице, Госпитале ветеранов войн и Псковской областной клинической больнице 21 декабря проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В областной клинической больнице Михаилу Ведерникову продемонстрировали новый ангиограф, который позволяет проводить различные малоинвазивные вмешательства по восстановлению кровотока. Стоимость этого оборудования превысила 76 млн рублей. По словам заместителя главного врача по медчасти Вадима Солдатова, высокий уровень техники отметили врачи из Санкт-Петербурга и Москвы, один из которых даже решил перейти на работу в Псковскую областную больницу. Михаил Ведерников подчеркнул, что для этого специалиста власти готовы индивидуально поработать вопросы предоставления жилья и другие меры поддержки.

Главный врач областной больницы Анатолий Волков сообщил, что также закуплен аппарат УЗИ экспертного класса, которых в России всего четыре. Он нужен для исследования сердца, используется при хирургических вмешательствах.

«Есть надежда на возрождение медицины в Псковской области», — заявил губернатор. Он подчеркнул, что см появлением нового оборудования региональная медицина сделала сразу два шага вперёд.

Михаил Ведерников также рассказал медикам о новых мерах поддержки, которые прописаны в законопроекте, направленном в Псковское областное Собрание. В частности, предлагается ввести грантовую поддержку молодых специалистов, а также установить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области», к которую предусмотрена единовременная выплата в 25 тыс. рублей и надбавка к заработной плате до момента выхода на пенсию. «На поддержку молодых специалистов мы запланируем около 1 млн рублей на год. Коллегия заслуженных медиков будет дважды в год выбирать получателей гранта, для которых будет предусмотрена надбавка к заработной плате около 15 тыс. рублей», - пояснил губернатор.

В Госпитале ветеранов войн глава региона осмотрел кабинет для рентгенологического аппарата на два рабочих места, где сейчас идет ремонт. Работы закончат в течение недели, после чего будет смонтировано оборудование, стоимость которого превышает 14 млн рублей.

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По словам заместителя начальника госпиталя по поликлинической работе Натальи Кобиясовой, новый аппарат расширит спектр услуг, которые смогут предоставлять медики пациентам.

«Не сбавляйте темпы работ», — обратился к представителю подрядчика Михаил Ведерников. Он отметил, что это очень важный объект, нового оборудования в госпитале ждали более четырёх лет.

В Детской областной больнице готовятся к запуску рентгенологический кабинет, новые аппараты КТ и МРТ. Сейчас идут ремонты, сборка оборудования и пуско-наладочные работы. Губернатор поручил представителям подрядных организаций увеличить темпы работ, чтобы завершить монтаж техники до конца года.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и субсидии Правительства РФ на приобретение оборудования и подготовку помещений Псковская область получила более 170 млн рублей.