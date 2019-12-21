0
16:07
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
19:20
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
16:13
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
13:37
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
11:19
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
09:34
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
17:21
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
Еще новости
Происшествия

Смявший шесть машин в Ленинградской области грузовик под управлением псковича не был автохламом

Автомобиль DAF, который 21 декабря смял шесть машин на трассе «Скандинация» в Ленинградской области, не был автохламом. Об этом заявил генеральный директор компании «Трансстройнеруд», которой принадлежал грузовик, Павел Петров порталу  47news.

«Машине не более четырёх лет. Это не хлам. Всё необходимое оборудование, в том числе тахограф, было установлено. На данный момент больше прокомментировать ничего не могу», - сказал руководитель предприятия и выразил соболезнование родным и близким погибших.

Автомобилем DAF управлял 36-летний житель Псковской области. Он ехал на карьер «Борвинка» за песком и щебнем. Мужчина признался, что его «подвыключило и голова закружилась», в результате чего грузовик въехал в шесть машин, которые остановились в зоне реверсивного движения, чтобы пропустить встречный транспорт.

Участниками аварии стали Ford Mondeo, Mercedes-Benz Vito, Hyundai Tucson, «Лада Веста», Nissan X-Trail  и Renault Sandero. В ДТП погибли 50-летний водитель Nissan, 32-летний мужчина, управлявший Renault. В больницу была доставлена 48-летняя пассажирка Nissan.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
21 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
20 декабря 2019
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
20 декабря 2019
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
20 декабря 2019
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
20 декабря 2019
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
20 декабря 2019
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
19 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
19 декабря 2019
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов

Идет загрузка...