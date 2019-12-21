Смявший шесть машин в Ленинградской области грузовик под управлением псковича не был автохламом

17:23, 22 декабря 2019, ПАИ

Автомобиль DAF, который 21 декабря смял шесть машин на трассе «Скандинация» в Ленинградской области, не был автохламом. Об этом заявил генеральный директор компании «Трансстройнеруд», которой принадлежал грузовик, Павел Петров порталу 47news.

«Машине не более четырёх лет. Это не хлам. Всё необходимое оборудование, в том числе тахограф, было установлено. На данный момент больше прокомментировать ничего не могу», - сказал руководитель предприятия и выразил соболезнование родным и близким погибших.

Автомобилем DAF управлял 36-летний житель Псковской области. Он ехал на карьер «Борвинка» за песком и щебнем. Мужчина признался, что его «подвыключило и голова закружилась», в результате чего грузовик въехал в шесть машин, которые остановились в зоне реверсивного движения, чтобы пропустить встречный транспорт.

Участниками аварии стали Ford Mondeo, Mercedes-Benz Vito, Hyundai Tucson, «Лада Веста», Nissan X-Trail и Renault Sandero. В ДТП погибли 50-летний водитель Nissan, 32-летний мужчина, управлявший Renault. В больницу была доставлена 48-летняя пассажирка Nissan.