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Общество

Три автомобиля горели в результате поджога в Великих Луках

Три автомобиля горели прошедшей ночью в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Данные о возгорании автомашин на улице Гражданской поступили в дежурную часть ведомства 23 декабря в 2:06. В автомобиле LADA Granta 2005 года выпуска огонь повредил салон, лакокрасочное покрытие дверей, капота и крыши, в автомобиле Renault Megane III 2010 года выпуска — лакокрасочное покрытие двух дверей, уничтожено остекление, а в Chery Tiggo в результате воздействия огня оплавилась задняя правая фара.

По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Пожарным удалось спасти от огня два стоявших рядом автомобиля.

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