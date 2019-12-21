0
16:07
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
19:20
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
16:13
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
13:37
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
11:19
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
09:34
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
17:21
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
Еще новости
Происшествия

Пскович погиб в ДТП с экскаватором в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе на 445-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб житель Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 20 декабря в 17:45. 24-летний житель Пскова ехал на автомобиле Volkswagen Transporter и столкнулся с движущимся в попутном направлении экскаватором Hyundai, которым управлял 22-летний житель Карелии. В результате ДТП водитель Volkswagen Transporter погиб. По предварительной информации, в момент аварии экскаватора Hyundai был трезв.

Фото Дмитрий Герасимов.

В тот же день в Пскове на 291-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель 66-летний водитель Ford Maverick сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Она скончалась на месте аварии. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность погибшей.

Ещё одно ДТП было зафиксировано на 365-ом километре дороги Санкт-Петербург – Невель у деревни Дуловка Островского района. 53-летний москвич на автомобиле Nisan Teana не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Citroën, которым управлял 47-летний петербуржец. В результате ДТП водитель Nisan Teana госпитализирован с ушибами и компрессионным переломом позвоночника. Водитель Citroën получил ушибы, а его 10-летняя пассажирка – ушибы тканей лица. По данному факту проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
21 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Два легковых автомобиля столкнулись в центре Пскова
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
20 декабря 2019
Что вы знаете о снюсах: Журналисты провели опрос на улицах Пскова
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
20 декабря 2019
Ограничен доступ к монументу «Ледовое побоище» под Псковом из-за последствий ураганного ветра
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
20 декабря 2019
Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
20 декабря 2019
Карантин введен из-за вспышки оспы среди овец и коз в Пушкиногорском районе
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
20 декабря 2019
Эвакуация жильцов многоэтажки потребовалась в Пскове из-за пожара, один человек погиб
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
19 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
19 декабря 2019
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов

Идет загрузка...