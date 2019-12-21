Пскович погиб в ДТП с экскаватором в Пустошкинском районе

10:24, 23 декабря 2019, ПАИ

В Пустошкинском районе на 445-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб житель Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 20 декабря в 17:45. 24-летний житель Пскова ехал на автомобиле Volkswagen Transporter и столкнулся с движущимся в попутном направлении экскаватором Hyundai, которым управлял 22-летний житель Карелии. В результате ДТП водитель Volkswagen Transporter погиб. По предварительной информации, в момент аварии экскаватора Hyundai был трезв.

В тот же день в Пскове на 291-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель 66-летний водитель Ford Maverick сбил женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Она скончалась на месте аварии. По данному факту проводится проверка, устанавливается личность погибшей.

Ещё одно ДТП было зафиксировано на 365-ом километре дороги Санкт-Петербург – Невель у деревни Дуловка Островского района. 53-летний москвич на автомобиле Nisan Teana не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Citroën, которым управлял 47-летний петербуржец. В результате ДТП водитель Nisan Teana госпитализирован с ушибами и компрессионным переломом позвоночника. Водитель Citroën получил ушибы, а его 10-летняя пассажирка – ушибы тканей лица. По данному факту проводится проверка.