Билеты на представление «Маленький принц» получили воспитанники Детской деревни-SOS в Пскове

10:02, 23 декабря 2019, ПАИ

Воспитанники Детской деревни-SOS в Пскове побывают на новогоднем представлении «Маленький принц». 50 билетов на постановку детям вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита в учреждение 22 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор побывал в доме Алефтины Фоминой – воспитателя четырёх детей, в том числе трёх сирот, которым он помог переехать в Псков из Узбекистана. Даур, Даниил и Александр Беляковы хотели жить рядом со своей старшей сестрой Дарьей, которая учится в Псковском государственном университете. На переезд мальчиков Михаил Ведерников выделил из резервного фонда Псковской области около 150 тыс. рублей. В пути из Ташкента в Псков детей сопровождала Алефтина Фомина. Теперь старшая сестра участвует в жизни братьев, а сами мальчики хорошо учатся, занимаются в спортивных секциях и учреждениях дополнительного образования.

Губернатор вручил Алефтине Фоминой Благодарность администрации Псковской области за достижения в области воспитания детей, сохранение и преумножение семейных традиций, а также поздравил воспитанников и директора Детской деревни-SOS в Пскове Игоря Соловьева с 9-летием учреждения.

Губернатор и руководитель Деревни договорились решить вопрос с освещением футбольного поля, кроме того, администрация области поможет с покупкой пары футбольных ворот, чтобы в Деревне появилось второе поле с травяным покрытием.

Михаил Ведерников отметил, что регион получил средства на окончание строительства социального городка. «После завершения работ можно создать общее открытое пространство, вместе использовать объекты спортивной инфраструктуры», — сказал он.

Сегодня в Детской деревне–SOS в Пскове насчитывается 10 семей, в которых проживаю 49 детей.