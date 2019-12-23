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Общество

Движение автобусов на пригородных маршрутах Пскова изменится с 28 декабря по 12 января

Фото Александра Сидоренко

В праздничные новогодние дни — с 28 декабря по 12 января — изменится расписание движения общественного транспорта на пригородных маршрутах Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Так, 28 декабря движение автобусов будет действовать по расписанию вторника (каникулярные дни), за исключением маршрутов № 105 «Псков-Назимово-Хрячова Гора» (по субботе), № 207 «Псков-Печоры» (экспресс, по субботе). 29 декабря движение автобусов организовано по расписанию воскресенья (каникулярные дни).

С 28 декабря по 12 января включительно действуют расписания каникулярных дней.

30 декабря движение автобусов пройдет по расписанию пятницы (каникулярные дни), за исключением маршрута № 207 «Псков-Печоры» (экспресс, по понедельнику). Закрыт маршрут № 318а «Середка - Балсово».

31 декабря движение автобусов по расписанию субботы (каникулярные дни), за исключением маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс, по вторнику). С 31 декабря по 8 января закрыт маршрут № 153 «Псков - Текстильная - Голубово».

1 января закрыто движение по всем маршрутам, за исключением №106 «Вокзал - Рябово» (13:50, 18:30), №101 «Автовокзал - Торошино» (15:10, 18:30), №117 «Автовокзал - Стремутка» (14:40), №115 «Автовокзал - Корлы» (14:15, 17:30), №109 «Автовокзал - Середка» (12:20, 15:20), №207 «Псков – Печоры ч/з Старый Изборск» (11:30, 15:00).

Со 2 января по 8 января движение автобусов пройдет по расписаниям выходного дня по маршрутам № 101 «Автовокзал - Торошино», №109 «Автовокзал - Середка», №113 «Площадь Ленина - Ершово» (7:15 от площади Ленина), №142 «Рокоссовского - Б. Толба», № 115 «Автовокзал - Корлы», №121 «Рокоссовского — Замошье - Торошино», №122 «Автовокзал - Шахницы», №126 «Автовокзал - Старый Изборск - Печоры» (8 января по расписанию воскресенья, из Старого Изборска отправление в 18:35), №130 «Автовокзал - Крупп», №108/117 «Автовокзал - Стремутка - Красино», №245 «Псков - Мелетово» (по субботе). Маршрут №129 «Автовокзал - Кривск» закрыт.

Со 2 января по 8 января расписание рейсов по маршруту №207 «Псков - Печоры ч/з Старый Изборск» (экспресс) будет организовано по действующим дням недели. Со 2 января по 12 января движение автобусов по маршруту № 104 «Псков - Кирово - Красные пруды» пройдет по каникулярному расписанию действующих дней недели.

2 января автобусы не пойдут по маршрутам №№ 213/214 «Псков - Верхолино - Гверздонь - Середка - Псков», с 3 января по 12 января — по каникулярному расписанию действующих дней недели.

Со 2 января по 8 января движение автобусов по маршруту №106 «Вокзал-Рябово» пройдет по расписанию воскресенья.

Со 2 января по 8 января автобусы по действующим расписаниям дней недели (каникулярные дни) поедут по маршрутам № 114 «Рокоссовского - Большая Дуга», № 113 «Рокоссовского - Ершово» (10:35 — рабочие дни, 10:25 — выходные дни), № 107 «Автовокзал - Палкино», № 127 «Рокоссовского – Елизарово», № 221 «Псков - Осиновичи», № 221А «Осиновичи - Пищевицы - Ладыгино - Осиновичи».

Движение автобуса по маршруту № 318а «Середка - Балсово» будет действовать 3 января по пятнице, а 8 января — по воскресенью. По маршруту № 105 «Псков - Назимово - Хрячова Гора» движение автобуса 4 января — по субботе, а 8 января — по воскресенью.

Движение по маршрутам № 124 «Ваулино - Неёлово», № 116 «Вокзал - Тямша» и №118 «Рокоссовского - Писковичи - Муровицы» 29 декабря пройдет по расписанию воскресного дня, 30 декабря — по расписанию рабочего дня, 31 декабря — по расписанию воскресного дня с укороченным отправлением последних рейсов автобусов от конечных пунктов.

Так, маршруты №124 от деревни Тямша — 21:25 (до площади Ленина), от деревни Неёлово — 21:37 (до площади Ленина), от деревни Ваулино — 20:33; №116 от вокзала — 18:20, от деревни Тямша — 19:10 (до ДКП); №118 от Рокоссовского — 22:06 (до Северной), от деревни Писковичи — 21:19 (до Рокоссовского), 21:48 (до Чудской), от деревни Муровицы — 21:12 (до Рокоссовского).

А 1 января движение осуществляется по расписанию выходного дня (с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов). №124 от Рокоссовского — 10:30 (в Ваулино), от Ваулино — 11:03 до деревни Тямша, от деревни Тямша — 11:55, от деревни Неёлово — 12:07; №116 от «Октября» — 6:40, от деревни Тямша — 7:20; №118 от площади Ленина – 7:54 в деревню Писковичи, от деревни Писковичи – 8:20, от деревни Муровицы – 13:34, от улицы Рокоссовского – 9:07. № 161 «Рокоссовского - Паклино» — отменен.

Со 2 января по 8 января движение будет осуществляться по расписанию воскресного дня, а 9 января — по расписанию рабочего дня.

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