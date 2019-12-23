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Политика

Стала известна дата послания Владимира Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату проведения ежегодного послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

С посланием президент России обратится 15 января 2020 года. По слова Дмитрия Пескова, работа над содержанием послания только начинается.

На вопрос о том, почему глава государства решил обратиться с посланием в середине января, представитель Кремля ответил, что президент имеет право сделать это когда угодно.

Стоит напомнить, что в 2019 году исполнилось 25 лет с момента запуска такой формы работы как обращение главы государства к парламенту. Владимир Путин обращался с посланием 15 раз, в прошлом году это мероприятие проводилось 20 февраля.

Темы и содержание послания заранее не озвучиваются. Документ выражает видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшее время.

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