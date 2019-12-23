Стала известна дата послания Владимира Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дату проведения ежегодного послания Федеральному собранию, сообщает ТАСС.
С посланием президент России обратится 15 января 2020 года. По слова Дмитрия Пескова, работа над содержанием послания только начинается.
На вопрос о том, почему глава государства решил обратиться с посланием в середине января, представитель Кремля ответил, что президент имеет право сделать это когда угодно.
Стоит напомнить, что в 2019 году исполнилось 25 лет с момента запуска такой формы работы как обращение главы государства к парламенту. Владимир Путин обращался с посланием 15 раз, в прошлом году это мероприятие проводилось 20 февраля.
Темы и содержание послания заранее не озвучиваются. Документ выражает видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшее время.