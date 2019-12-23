Росстандарт сообщил об отзыве 78 тысяч автомобилей Renault
78 461 транспортное средство марки Renault Kaptur будут отозваны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Программу мероприятий представило ЗАО «РЕНО РОССИЯ», которое является официальным представителем изготовителя «Рено» на российском рынке. Сообщается, что будут отозваны автомобили, реализованные с сентября 2015 года по настоящее время. Автомобили «Kaptur» c идентификационными номерами VIN-X7LASRBA66136455, VIN-X7LASRBA661364554 внесены в систему «Электронный паспорт транспортного средства».
Причиной отзыва автомобилей стала возможность внезапного открытия капота при движении из-за обрыва петли замка капота. Владельцы автомобилей, попадающих под отзыв, получат рассылку писем или телефонные звонки. Им необходимо будет предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Определить, попадает ли автомобиль под отзыв можно и самостоятельно. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с имеющимся перечнем, а также можно воспользоваться поиском easy.gost.ru. Если автомобиль все же попадает под отзывную программу, владельцу следует связаться с дилерским центром и согласовать время визита.
На автомобилях переустановят петли замка капота и сменят замок. Работы будут осуществляться бесплатно.