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Общество

Клад медных монет нашли «черные копатели» под Псковом

Фото из группы "Кладопоиск Псков" в социальной сети "ВКонтакте"

Около 1,5 тыс. медных монет нашли «черные копатели» в Псковском районе. Как пишут сами «кладоискатели» в группе «Кладопоиск Псков» в социальной сети «ВКонтакте», клад был обнаружен вблизи деревни Карамышево.

Известно, что клад выкопали трое псковичей. Самая старинная монета в находке относится к 1865 году. В кладе монеты номиналом 1, 2, 3 и 5 копеек.

Сообщение в группе "Кладопоиск Псков" в социальной сети "ВКонтакте"

Отметим, что действия псковичей могут подпадать под статью 243.2 УК РФ (незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания, проводимые без разрешения (открытого листа). К археологическим предметам относятся те, возраст которых старше 100 лет.

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