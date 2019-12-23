Клад медных монет нашли «черные копатели» под Псковом

17:32, 23 декабря 2019, ПАИ

Около 1,5 тыс. медных монет нашли «черные копатели» в Псковском районе. Как пишут сами «кладоискатели» в группе «Кладопоиск Псков» в социальной сети «ВКонтакте», клад был обнаружен вблизи деревни Карамышево.

Известно, что клад выкопали трое псковичей. Самая старинная монета в находке относится к 1865 году. В кладе монеты номиналом 1, 2, 3 и 5 копеек.

Отметим, что действия псковичей могут подпадать под статью 243.2 УК РФ (незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания, проводимые без разрешения (открытого листа). К археологическим предметам относятся те, возраст которых старше 100 лет.