Работники Авиалесоохраны РФ отмечают профессиональный праздник

07:07, 07 июля 2025, ПАИ

День образования Авиалесоохраны РФ отмечают сегодня, 7 июля, пишет calend.ru.

В начале прошлого века представители российской лесной науки выработали основные принципы борьбы с лесными пожарами, основной упор был сделан на своевременное выявление очагов возгорания на ранних этапах. Для таких целей лучше всего подходила авиация, развитие которой началось в данный исторический период. Как только советское правительство решило создать гражданский воздушный флот, началось формирование авиационных подразделений для патрулирования лесных массивов с воздуха, фотографирования и выявления очагов возгораний. Первые вылеты с этой целью произошли в 1922 году, проводилась апробация и аэрофотосъёмка лесов, а также лесоустроительных работ. А 7 июля 1931 года с целью авиапатрулирования лесных массивов с одного из аэродромов Нижегородской области взлетел самолёт По-2.

В 1930-е годы добавились новые способы пожаротушения с воздуха, а также оперативная доставка пожарных и оборудования к очагам возгорания. Самолёты стали использовать и для опыления при борьбе с лесными вредителями-насекомыми. Появилась профессия лесного лётчика-наблюдателя, а в 1936 году был создан Всесоюзный трест лесной авиации, в состав которого вошли четыре авиаотряда. Развивалась инфраструктура авиалесоохраны: аэродромы, самолёты, средства обслуживания и ремонта самолётов.

Многие лётчики авиалесоохраны в годы Великой Отечественной войны пополнили личный состав ВВС Красной армии. Их место заняли женщины, которые продолжали выполнять задачи по тушению и предупреждению лесных пожаров в годы войны.

Сейчас Авиалесоохрана РФ мониторит обстановку, выполняет функции специализированной диспетчерской службы Федерального агентства лесного хозяйства, готовит специалистов, обладая собственным авиационным учебным центром, оказывает помощь регионам в ликвидации лесных пожаров. Учреждение наделено полномочиями по проведению взрывных работ и искусственному вызыванию осадков при ликвидации крупных очагов пожаров в лесах.