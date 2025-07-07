День киберспорта отмечают в России

07:40, 07 июля 2025, ПАИ

День киберспорта отмечают в России сегодня, 7 июля. С инициативой учреждения этого дня выступила Федерация компьютерного спорта России в 2014 году, пишет calend.ru.

Цель праздника – подчеркнуть значимость и важность киберспорта в современном обществе. По мнению экспертов, киберспорт стал отражением динамичного развития индустрии видеоигр и признания её культурного влияния на общество. В последние годы киберспорт приобрёл статус полноценной дисциплины с турнирами, которые проходят на международной арене и собирают огромные призовые фонды. Кроме того, киберспорт стал неотъемлемой частью молодёжной культуры, а также привлекает внимание к таким важным вопросам, как баланс между виртуальной и реальной жизнью, здоровье и ответственность в игре.

Традиционно в этот день в России проводятся различные мероприятия, включая встречи с известными стримерами и игроками, лекции, мастер-классы и турниры.

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