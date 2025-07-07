Иван Купала: что можно и что нельзя делать в этот день

08:09, 07 июля 2025, ПАИ

Один из самых мистических праздников – Ивана Купалу – празднуют в России сегодня, 7 июля. Согласно преданиям, он посвящён летнему солнцестоянию и расцвету природы. Это один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана. Само прозвище Иоанна – Креститель – в переводе с греческого означает «тот, кто купает», ведь обряд крещения представлял собой именно погружение в воду. На Руси это прозвище переосмыслили и связали с традицией купаться в этот день в водоёмах.

Купания начинались накануне – вечером дня Аграфены Купальницы – и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней – считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

Символами праздника стали два цветка. Один из них – не существующий в природе цветок папоротника. Считалось, что он даёт вечную молодость и здоровье, а ещё позволяет понимать язык животных и открывает дорогу к кладам. Другой цветок – иван-да-марья. Его жёлто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но также двух стихий – воды и огня.

И действительно, купальские огни были известны столь же широко, как и сами купания. Огонь в ночь на Купалу было принято добывать из дерева трением. Считалось, что он прогоняет болезни и дарит жизнь. Ещё один обычай, связанный с огнём, – перепрыгивание через горящий костер. Этой забаве, как правило, предавались молодые люди и девушки.

Существовало предание о том, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы летают над землёй на мётлах и собираются на Лысой горе. Это время принадлежит всей нечисти, которую только можно представить: лешим, русалкам, колдунам, ведьмам, водяным. Для защиты от них на окна и двери вешали жгучую крапиву.

Ивана Купалу называли также Травником. На то есть две причины. Во-первых, в ночь перед праздником нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства – при условии, что сборщик выполнял все необходимые обряды. Во-вторых, на Купалу крестьяне открывали большой покос.

Что можно и нельзя делать в день Ивана Купалы

В праздник Ивана Купалы принято проводить ритуалы омовения – массовые купания. Это, согласно преданиям, очищает организм и защищает от болезней. Также предки собирали лечебные травы, плели из них венки. Молодёжи разрешалось буянить и хулиганить, в деревнях устраивали беспорядки на соседних дворах.

В купальскую ночь нельзя спать, поскольку просыпается нечисть. Пока Купала не изгонит её, нужно шуметь, жечь костры и водить хороводы, отпугивая злые силы от своих домов. Считается, что в ночь перед праздником нельзя купаться, так как мистическая сила затянет под воду, а вот как рассветет – обряд омовения обязателен.

В день Ивана Купалы верующим запрещается есть пищу животного происхождения. Это связано с тем, что праздник выпадает на Петров пост.

Ещё в этот день запрещается жаловаться на жизнь, поскольку это притягивает ещё больше бед и несчастий. Также не разрешается стричь и красить волосы.

Приметы на Ивана Купалу

Считается, что в ночь на Ивана Купалу потусторонней энергией наполняется вода, трава и огонь. Стихия очищает от грехов и исцеляет от болезней, а растения помогают в гадании.

Девушкам нужно плести из цветов и трав венки. Днём их носят, а вечером, вставив в них свечу, пускают по воде. Чей венок дальше уплывет, та будет счастливее. У кого свечка дольше прогорит, будет долгая жизнь. А если венок распустился, девушка не выйдет замуж. О бедах и несчастьях пророчит утонувший венок.

Есть и другие приметы. Пение сверчка говорит о том, что лето будет жарким, а зима – мягкой. Звёздное небо – к грибному урожаю. Обильная роса в день Ивана Купалы пророчит много огурцов. А если пойдёт гроза, то не будет орехов.

Напомним, что сегодня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём будут идти кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха по области днём будет от +23 до +28 градусов.