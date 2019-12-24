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Курящий мужчина устроил пожар в доме в порховской деревне Полоное

В в деревне Полоное Порховского района в многоквартирном доме произошёл пожар 23 декабря в 16:52. В двухкомнатной квартире обгорели стена и диван, помещение было закопчено. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной стало неосторожное обращение хозяина квартиры с огнем при курении.

В этот же день в 22:16 в Островском районе в деревне Карпово в автомобиле ГАЗ-31105, 2007 года выпуска, выгорел моторный отсек. Причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки в машине. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.

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