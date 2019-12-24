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Общество

В России изменят правила экзамена на получение водительских прав

С 2020 года изменятся правила сдачи экзамена на получение прав, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой процедуры сдачи экзамена на получение прав. В частности, изменения коснутся этапа «площадка», теперь ее заменит «город», который станет единым испытанием по вождению. Нововведения будут применены с октября следующего года. Экзаменатор должен будет изначально проверить у кандидата в водители базовые навыки: трогание с места, движение на подъеме, параллельная парковка. Эти упражнения можно будет выполнить на площадке автошколы или на тупиковых улицах за пределами города.

Только после этого кандидата допустят к проверке навыков вождения на городских улицах. Также заранее не будут известны маршруты для испытаний, а будут названы только некоторые улицы, на которых могут проходить экзамены. Нововведения коснутся лишь водителей автомобилей. Мотоциклисты же продолжат сдавать практический экзамен на площадке.

С октября 2020 года можно будет также опротестовать отрицательную оценку на экзамене с целью аннулирования его результата.

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