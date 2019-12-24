0
12:05
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
12:04
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
12:01
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
11:52
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»
10:31
Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live
10:15
Змеи не впали в спячку в Псковской области
10:01
Меры безопасности во время новогодних праздников усилят в Пскове
Еще новости
Общество

В Пскове впервые пройдет Рождественская ярмарка

Проведение несколько рождественских ярмарок планируется в Пскове в ближайшие дни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Первую традиционную продовольственную ярмарку псковичи смогут посетить уже в этом году — она будет проходить с 26 по 31 декабря на улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Для участия в данной ярмарке уже было подано 160 заявок. На ярмарке жители и гости города смогут приобрести свежие продукты местных товаропроизводителей — овощи, фрукты, мясные изделия, а также молочные продукты.

В этом году также запланировано проведение Рождественской ярмарки, которая уже стала традиционной в Москве и других крупных городах страны.

Торговые ряды будут размещены на улице Пушкина от аптеки №2 до улицы Ленина, а также в Детском и Финском парках. Рождественскую ярмарку можно будет посетить с 27 декабря по 12 января. Время работы с 12:00 до 22:00. Участие примут не только предприниматели Пскова, но и гости из Белоруссии и Прибалтики.

Главное отличие рождественской ярмарки от обычной — возможность весело и интересно провести время: выпить горячие напитки, попробовать вкусные угощения. Кроме того, желающие смогут приобрести сувениры и подарки.

На время Рождественской ярмарки Финский парк будет наполнен развлечениями для детей. В частности, будут установлены карусели, аттракционы, тир.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
24 декабря 2019
Более 80 млн рублей предусмотрено на восстановление перенесших инфаркты жителей Псковской области
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
24 декабря 2019
Псковские власти планируют запустить авиарейсы в Калининград, Симферополь и Анапу
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Бюджет на 2020 год максимально социально ориентирован
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»
24 декабря 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось совершить «псковский рывок»
Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live
24 декабря 2019
Руководитель офиса Команды 2018 станет гостем ПАИ-live
Змеи не впали в спячку в Псковской области
24 декабря 2019
Змеи не впали в спячку в Псковской области
Меры безопасности во время новогодних праздников усилят в Пскове
24 декабря 2019
Меры безопасности во время новогодних праздников усилят в Пскове
«Народное признание - 2019»: Определены 5 номинаций с наибольшим количеством проголосовавших
23 декабря 2019
«Народное признание - 2019»: Определены 5 номинаций с наибольшим количеством проголосовавших

Идет загрузка...