В Пскове впервые пройдет Рождественская ярмарка

11:14, 24 декабря 2019, ПАИ

Проведение несколько рождественских ярмарок планируется в Пскове в ближайшие дни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Первую традиционную продовольственную ярмарку псковичи смогут посетить уже в этом году — она будет проходить с 26 по 31 декабря на улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Для участия в данной ярмарке уже было подано 160 заявок. На ярмарке жители и гости города смогут приобрести свежие продукты местных товаропроизводителей — овощи, фрукты, мясные изделия, а также молочные продукты.

В этом году также запланировано проведение Рождественской ярмарки, которая уже стала традиционной в Москве и других крупных городах страны.

Торговые ряды будут размещены на улице Пушкина от аптеки №2 до улицы Ленина, а также в Детском и Финском парках. Рождественскую ярмарку можно будет посетить с 27 декабря по 12 января. Время работы с 12:00 до 22:00. Участие примут не только предприниматели Пскова, но и гости из Белоруссии и Прибалтики.

Главное отличие рождественской ярмарки от обычной — возможность весело и интересно провести время: выпить горячие напитки, попробовать вкусные угощения. Кроме того, желающие смогут приобрести сувениры и подарки.

На время Рождественской ярмарки Финский парк будет наполнен развлечениями для детей. В частности, будут установлены карусели, аттракционы, тир.