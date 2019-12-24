Правительство России ограничило количество рабочих часов для водителей автобусов

12:49, 24 декабря 2019, ПАИ

Водителям автобусов и грузовиков нельзя будет находиться за рулем более 10 часов, сообщает ТАСС.

Кроме того, водители теперь обязаны будут периодически отдыхать в пути. Причем, отдых должен быть не позднее, чем через 4,5 часа после начала поездки. Внесенные поправки включают в себя изменения времени, проведенного водителем за рулем автобуса и грузовика массой более 3,5 тонн. Теперь оно не должно превышать 9 часов в сутки. Примечательно, что время можно увеличить до 10 часов, но не более двух раз в неделю. Отдыхать водители должны не менее 11 часов в сутки, но в некоторых случаях это время можно сократить до 9 часов.

При этом время отдыха должно быть не менее 45 минут. Дробить перерывы можно и на части, первая из которых не может быть менее 15 минут, а последняя — не менее получаса.

В случае, если водитель не нашел по дороге места для стоянки, он может продолжить движение в поисках нее, но только на протяжении 1-2 часов. Соблюдение новых требований должно контролироваться при помощи тахографа.