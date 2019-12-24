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Общество

Псковские депутаты направят президенту ходатайство о присвоении Острову звания «Город воинской славы»

Депутаты Псковского областного Собрания направят президенту Российской Федерации Владимиру Путину ходатайство о присвоении Острову почетного звания «Город воинской славы». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 38-й сессии регионального парламента.

Предложение поступило от жителей города, ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и труда, представителей молодёжных, общественных организаций, военнослужащих воинских частей Островского гарнизона, трудовых коллективов. Инициативу поддержали депутаты городского поселения и районного Собрания, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Город воинской славы» — почётное звание, присваиваемое отдельным городам Российской Федерации «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

В Псковской области такое звание присвоено Пскову и Великим Лукам

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