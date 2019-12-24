Объявлен повторный конкурс по отбору члена Общественной палаты Псковской области

14:35, 24 декабря 2019, ПАИ

Объявлен повторный конкурс по отбору члена Общественной палаты Псковской области на 2018-2020 годы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 38-й сессии Псковского областного Собрания 24 декабря.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников пояснил, что на участие в объявленном ранее конкурсе никто не заявился, поэтому нужно объявить его повторно.

Отбор проводится в связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты Псковской области Александра Ефимова.

Всего в Общественную палату Псковской области входят 36 человек. 12 членов палаты утверждает губернатор, ещё 12 избирают на сессии регионального парламента, оставшихся – сами члены Общественной палаты из кандидатур, представленных зарегистрированными на территории области местными общественными объединениями.