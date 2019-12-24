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Общество

Почти половина жителей Псковской области привились от гриппа

По состоянию на 20 декабря в Псковской области за счёт федерального бюджета привито против гриппа 279 тысяч 679 человек, из них взрослых – 227 тысяч 888 (99,6% привитых от плана иммунизации взрослых) и 51 тысяча 791 детей (95,9% привитых от плана иммунизации детей). За счет других источников привито 20 тысяч 683 человека. Всего процент привитых от численности населения Псковской области составляет 47,7%, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За прошлую неделю с 16 по 22 декабря в Псковской области зарегистрированы 3 тысячи 760 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысяча 911. Заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 5,8%, в Пскове – ниже на 9,9%.

За неделю госпитализированы 113 человек. Обследованы 15 больных с симптомами ОРВИ, случаев гриппа не выявлено. У 6 обследованных заболевания вызваны вирусами негриппозной этиологии: у двух человек выделен вирус парагриппа, у двух – аденовирус, у одного – риновирус, у одного – респираторно-синцитиальный вирус (РС).

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