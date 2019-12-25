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Общество

Псковские отличники посетили Кремлевскую елку в Москве

Фото официального портала государственных органов Псковской области

Группа школьников из Пскова отправилась в Москву для участия в главном новогоднем представлении страны — Кремлевской елке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе админситрации Псковской области.

Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском Дворце 25 декабря. В этом году в состав псковской делегации вошли 24 ребенка в возрасте от 9 до 13 лет из разных образовательных учреждений региона. Все они попали на елку благодаря своим достижениям и успехам в учебе.

«Такое представление я видела впервые. Мне надолго запомнится вся поездка», - рассказала о своих впечатлениях Ксения Пахомова из Дедовичского района.

До начала представления три девочки приняли участие в концерте, выступив с сольными песенными номерами. За выступления они получили благодарности от президента РФ.

Псковских школьников ждала насыщенная культурная программа в Москве — они побывали в музее космонавтики и музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Добавим, что гостями Кремлевской елки в Москве всего станут свыше 6 тысяч детей. Общероссийская елка в Кремле проводится на протяжении полувека.

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