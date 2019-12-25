Проездные для льготной категорий граждан не подорожают в Пскове с 1 января

15:40, 25 декабря 2019, ПАИ

С 1 января 2020 года в Пскове проездные билеты для льготной категорий граждан не подорожают, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в прямом эфире ПАИ-live 25 декабря. Говорить же об организации бесплатного проезда для льготников в 2020 году, по его словам, пока рано.

Также Борис Елкин рассказал, что в правительстве рассматривается вопрос о предоставлении средств на обновление автопарка. Планируется обновление как городского, так и пригородного транспорта.

Он отметил, что прорабатывается вопрос об обустройстве модульной газозаправочной станции на территории предприятия «Псковпассажиравтотранс».

«Будем стараться закупить больше больших автобусов для города», - заявил Борис Елкин и отметил, что очень много подвижного состава сходит с линии, по этой причине срываются рейсы, происходит сбой в расписании. По его словам, новые автобусы позволят списать часть автобусов и сделать расписание постоянным, а передвижение граждан - более комфортным.