0
21:01
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:39
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
16:20
Псковский прорыв: Михаил Ведерников продолжает мобилизовать ресурсы для развития региона
14:48
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
14:01
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
13:35
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
13:11
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Еще новости
Общество

Российские вузы культуры и искусства смогут разрабатывать свои образовательные стандарты

Высшие учебные заведения культуры и искусства смогут сами разрабатывать и утверждать образовательные стандарты. Как сообщается на сайте Кремля, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Так, администрации главы государства предстоит разработать и представить проект указа президента, предусматривающий включение ведущих образовательных организаций высшего образования, которые занимаются подготовкой кадров в области искусств и являются носителями уникальных отечественных традиций подготовки таких кадров, в перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.

Отмечается, что срок исполнения этого поручения установлен до 21 февраля 2020 года.

Кроме этого, администрации президента предстоит обеспечить рассмотрение Фондом - оператором президентских грантов по развитию гражданского общества совместно с Ассоциацией учебных заведений искусства и культуры вопроса об увеличении количества грантов президента РФ, предоставляемых лицам, проявившим выдающиеся способности в области искусств и культуры и поступившим на обучение для получения второго или последующего высшего образования в этой области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 декабря 2019
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
25 декабря 2019
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
25 декабря 2019
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
25 декабря 2019
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
25 декабря 2019
Ключи от новой спецтехники вручил спасателям Михаил Ведерников
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live
25 декабря 2019
Глава дорожного комитета Псковской области станет гостем ПАИ-live 2

Идет загрузка...