Российские вузы культуры и искусства смогут разрабатывать свои образовательные стандарты

20:27, 25 декабря 2019, ПАИ

Высшие учебные заведения культуры и искусства смогут сами разрабатывать и утверждать образовательные стандарты. Как сообщается на сайте Кремля, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Так, администрации главы государства предстоит разработать и представить проект указа президента, предусматривающий включение ведущих образовательных организаций высшего образования, которые занимаются подготовкой кадров в области искусств и являются носителями уникальных отечественных традиций подготовки таких кадров, в перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.

Отмечается, что срок исполнения этого поручения установлен до 21 февраля 2020 года.

Кроме этого, администрации президента предстоит обеспечить рассмотрение Фондом - оператором президентских грантов по развитию гражданского общества совместно с Ассоциацией учебных заведений искусства и культуры вопроса об увеличении количества грантов президента РФ, предоставляемых лицам, проявившим выдающиеся способности в области искусств и культуры и поступившим на обучение для получения второго или последующего высшего образования в этой области.