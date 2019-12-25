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Общество

Перестановки в силовых ведомствах провел президент России

В таких российских силовых ведомствах, как МВД, МЧС, ФСИН, СК и прокуратура, президент Владимир Путин произвел перестановки. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, указом президента страны уволен руководитель Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС Эдуард Чижиков, начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов и глава управления организации экспертно-криминалистической деятельности Сергей Рябов.

Также должностей лишились прокурор Омской области Анастас Спиридонов, заместитель главы СУ СК России в Свердловской области Михаил Бусылко, замначальника ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов.

Владимир Путин назначил начальником УМВД России по Тюменской области Леонида Коломиеца, а руководителем УМВД России по Архангельской области Александра Прядко. Новые прокуроры появились в Алтае, Воронежской и Томской областях, Ставропольском крае и Северной Осетии.

Псковские силовики в перчень снятых с должностей не вошли.

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