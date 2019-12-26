Михаил Ведерников исполнит заветные желания еще трех псковских ребят

14:59, 26 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнит желания трех псковских ребят, которые оставили просьбы на праздничной ёлке в Московском Кремле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

26 декабря, перед началом заседания Государственного совета Российской Федерации, в Кремле состоялась традиционная федеральная благотворительная акция «Елка желаний». Ребята написали пожелания на символических новогодних шарах, три из которых снял Михаил Ведерников. Теперь он исполнит мечту 10-летней псковички о встрече с известным музыкальным исполнителем Дмитрием Биланом, 8-летнего мальчика, который хочет побывать в кабине военного самолета, и 7-летнего жителя региона, мечтающего увидеть рыцарей.

Несколько дней назад региональная благотворительная «Елка желаний» прошла в Пскове. Тогда с новогодней елки были сняты несколько десятков шаров с детскими пожеланиями. К примеру, Михаил Ведерников поможет юной псковичке, оставшейся без попечения родителей, попасть в Международный детский центр «Артек».

В 2018 году губернатор также участвовал в федеральной благотворительной акции в Кремле, он исполнил мечты двух псковских подростков. Дмитрий Пожаров из деревни Дубно Пыталовского района посетил концерт органной музыки в Санкт-Петербурге, а студентка областного колледжа профессиональных технологий и сервиса Полина Трофимова побывала в Сочи.

Акцию «Елка желаний» запустил благотворительный проект «Мечтай со мной» в 2018 году. Акция всего за год приобрела всероссийский масштаб, в 2019 году проект получил средства Фонда Президентских грантов. Уже исполнены 2 тыс. 283 детских мечты по всей стране, сейчас в работе находятся более 7,5 тыс. пожеланий.