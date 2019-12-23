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Общество

Как становятся волшебниками: В Пскове десятки детских пожеланий о новогодних подарках разобрали благотворители

Благотвоительная акция "Елка желаний" прошла в Пскове 23 декабря. Фото: Дарья Хваткова

23 декабря в псковском ЗАГСе прошла всероссийская акция «Елка желаний».

В канун Нового года организаторы проекта собрали желания детей, которые воспитываются в детских домах и интернатах Псковской области.

Участниками благотворительной встречи стали представители органов власти, предприниматели, бизнесмены. Все гости снимали с елки шары, каждый из которых содержал обращение конкретного ребенка к Деду Морозу. Несколько десятков просьб были разобраны в этот день, воплотить детские мечты в жизнь участники акции обязались в течение 2020 года, а то и до наступления Нового года.

«Я хорошо отношусь к благотворительности, когда люди делают добрые дела, доставляя кому-то приятное или помощь — это здорово, - отметила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова. - Я много лет участвую в акции «Елка желаний», она раньше у нас проходила при поддержке «Красного креста». Каждый год мы дарили детям подарки, детям из семей в трудной жизненной ситуации, детям из социальных учреждений. Мне кажется, если есть возможность подарить какому-нибудь ребенку частичку своего тепла через подарок — это замечательно, именно поэтому я здесь сегодня».

Среди тех, кто исполнит детские желания, - Наталья Соколова - детский омбусмен. Фото: Дарья Хваткова.

Наталья Соколова добавила, что добрые дела «не должны быть привязаны к конкретным датам. «К сожалению, не каждая семья может своему ребенку позволить горный двухколесный велосипед или поездку куда-то, но если есть те люди, которые готовы это счастье дарить, то это замечательно. Сегодня на мероприятии собралось много людей, причем, мужчин. Пускай помогают — это здорово. Особую благодарность следует выразить и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который данную акцию организовал», - сказала она.

Генеральный директор ООО «Титан-полимер» Герман Петрушко также не остался в стороне, и принял участие в акции: «Это святое дело — исполнить желание ребенка на Новый год, увидеть его счастливые и искренние глаза. В подобной акции принимал участие в Омске».

Герман Петрушко - один из участников благотворительной акции в Пскове. Фото: Дарья Хваткова.

Он добавил, что позиция представляемой им компании — активно участие в социальных проектах, благотворительных акциях. «Мы никогда не отказываемся участвовать в них, тем более если это касается детишек», - сказал Герман Петрушко.

Руководитель направления «товары для новорожденных» магазина «Планета Детства» Мария Сидоренко также внесла свой вклад, приняв участие в благотворительной акции. «Делать добро очень актуально перед Новым годом, детки должны верить в чудеса, важно, чтобы все их желания исполнялись», - сказала она.

Ей достался елочный шар от девочки по имени Елена, которая мечтает об электросамокате.

Инициатором проведения акции в Пскове выступил губернатор Михаил Ведерников. Фото: Дарья Хваткова.

По условиям акции все полученные послания с заветными мечтами детей должны быть исполнены получателями.

Фоторепортаж с мероприятия смотрите здесь >>>.

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