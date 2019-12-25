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Экономика

Опубликованы данные о крупнейших псковских должниках за газ

Опубликованы сведения о задолженности крупных потребителей природного газа в Псковской области на 1 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.12.2019

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

 554 313 203,19 406 267 998,45

МУП "ЖКХ" Островского района

 93 031 499,14 84 061 598,47

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

 58 705 949,49 55 357 456,64

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

 69 890 564,14 14 844 999,00

Порховское МПТСиК

 30 790 965,97 26 577 621,85

МУП "Невельские теплосети"

 34 439 386,07 30 148 281,19

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

 23 254 779,59 18 939 907,50

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

 24 604 556,34 23 327 861,44

МУПП ЖКХ Псковского района

 20 310 906,53 20 310 906,53

ООО "РайКомХоз"

 19 074 396,15 19 074 396,15

МУП "Искра"

 19 500 040,97 15 608 460,29

МП ЖКХ Дедовичского района

 7 717 032,86 6 748 287,38

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

 3 543 129,62 1 703 857,67

ОАО "Уют"

 903 023,60 95 000

МУП "Локнянское ЖКХ"

 1 884 894,73 410 000

МУП "Палкинская ПМК"

 2 063 494,32 672 756,29

ООО "А2 Энергия"

 1 917 585,44 0

МП "Печорские теплосети"

 600 259,31 45 164,85

 

 

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