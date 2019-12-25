Опубликованы данные о крупнейших псковских должниках за газ
Опубликованы сведения о задолженности крупных потребителей природного газа в Псковской области на 1 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков».
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.12.2019
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|554 313 203,19
|406 267 998,45
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|93 031 499,14
|84 061 598,47
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|58 705 949,49
|55 357 456,64
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|69 890 564,14
|14 844 999,00
|
Порховское МПТСиК
|30 790 965,97
|26 577 621,85
|
МУП "Невельские теплосети"
|34 439 386,07
|30 148 281,19
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|23 254 779,59
|18 939 907,50
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|24 604 556,34
|23 327 861,44
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|20 310 906,53
|20 310 906,53
|
ООО "РайКомХоз"
|19 074 396,15
|19 074 396,15
|
МУП "Искра"
|19 500 040,97
|15 608 460,29
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|7 717 032,86
|6 748 287,38
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|3 543 129,62
|1 703 857,67
|
ОАО "Уют"
|903 023,60
|95 000
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|1 884 894,73
|410 000
|
МУП "Палкинская ПМК"
|2 063 494,32
|672 756,29
|
ООО "А2 Энергия"
|1 917 585,44
|0
|
МП "Печорские теплосети"
|600 259,31
|45 164,85