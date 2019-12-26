Жителю Великолукского района разрешили продать машину после погашения долгов

17:20, 26 декабря 2019, ПАИ

Сразу 13 штрафов ГИБДД, а также задолженностей по налогам пришлось оплатить жителю Великолукского района, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП по Псковской области.

Прибегнуть к погашению штрафов жителю пришлось из-за желания продать автомобиль. Известно, что в отношении должника находилось сразу 13 исполнительных производств по взысканию штрафов в пользу ГИБДД и за неуплату транспортного налога. Общая сумма долгов составила 16 тысяч 750 рублей.

Приставы запретили регистрационные действия в отношении транспортного средства. Чтобы быстрее продать свой автомобиль, должник оплатил долги и снял автомобиль с регистрационного учета.