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Общество

Более 200 псковских детей посетили главные новогодние шоу в Москве

Детская делегация Псковской области находится в Москве, где проходят главные новогодние шоу. Всего в столицу отправилось более 200 псковских детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Среди делегатов региона – дети, которые остались без попечения родителей, в том числе участники фестиваля «Кукарача», юнармейцы, спортсмены и победители различных творческих испытаний, а также участники профильной детской смены лагеря «Поверь в себя» и спортивного проекта «Твой выбор».

В столице псковская делегация разделилась на три группы. Первая отправилась на всероссийский юнармейский бал в центральный академический театр Российской армии, вторая – на шоу «Кабы я была царица…»в Большой Московский цирк, а третья – на новогоднее представление «День рождения Деда Мороза» в Крокус Сити Холл.

«Представление в цирке точно запомнится надолго. Артисты исполняли номера на самом высоком уровне. Захватывающее зрелище», - поделился после выступления своими впечатлениями победитель спартакиады «Твой выбор» Антон Кудряшов.

Ребята поблагодарили организаторов за возможность увидеть столицу России в новогоднем убранстве. Самые большие впечатления у них остались от Красной площади и Кремля.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников инициировал для псковских детей поездку в Москву на главные новогодние шоу. Решение главы региона поддержало руководство РЖД, которое предоставила для проезда в Москву и обратно пять отдельных вагонов. Также помощь в организации поездки оказали представители регби-клуба ЦСКА и цирка братьев Запашных.

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