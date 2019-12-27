Треть россиян пообещали себе в Новом году заняться здоровьем и спортом

09:40, 27 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году жители России будут больше заниматься спортом и постараются избавиться от вредных привычек. Такие обещания они дали себе перед Новым годом, пишет газета «Известия».

Так, 30% опрошенных россиян пообещали себе в следующем году заняться здоровьем и спортом. Примерно столько же респондентов намерены бросить курить и ограничить употребление алкоголя.

Около 20% россиян решили начать откладывать деньги, научиться управлять семейным бюджетом и эффективно инвестировать сбережения. 13% опрошенных планируют в 2020 году поменять место работы, 3% – открыть собственный бизнес, и столько же – переехать в другой город.