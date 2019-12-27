Сергей Колесников: В случае с долгами надо не симптомы снимать, а ликвидировать саму причину

12:37, 27 декабря 2019, ПАИ

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников подвел итоги уходящего 2019 года в прямом эфире проекта ПАИ-live 27 декабря. Он подчеркнул, что в Псковской области тысячи должников, с каждым из которых постоянно работают приставы. Нагрузка на одного судебного пристава из года в год увеличивается и сегодня составляет 3,5 тысячи дел на одного сотрудника.

«Всего на принудительном исполнении находилось более 400 тысяч различных дел. Подавляющая часть — это акты судебных органов. Остальные — уполномоченных органов», - сообщил Сергей колесников.

По его словам, в 2019 году более 1 млн 160 тысяч раз применялись принудительные меры к должникам. Более 61 млн рублей исполнительского сбора было взыскано с тех, кто просрочил погашение долгов.

«Мы стали чаще посещать должников по месту их жительства и местонахождению их имущества. Более 130 тысяч раз судебные приставы посещали квартиры должников, больше 4 тысяч раз подвергалось аресту имущество должников», - сообщил Сергей Колесников.

Максимальная сумма долга, погашенная единовременно в 2019 году, превысила 2 млн рублей.

«В случае с долгами надо не симптомы снимать, а ликвидировать саму причину», - заявил главный судебный пристав области.