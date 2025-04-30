Как провести майские праздники без вреда для здоровья, напомнили псковичам

11:03, 30 апреля 2025, ПАИ

С приближением майских праздников Роспотребнадзор подготовил рекомендации для безопасного отдыха.

В частности, рекомендуется покупать мясо и другие продукты только в стационарных торговых точках, так как уличные рынки не гарантируют их безопасность. В теплое время года продукты портятся быстрее и становятся благоприятной средой для болезнетворных микробов.

Пикники требуют особого внимания: лучше отказаться от молочных и кондитерских изделий, а также скоропортящихся продуктов, которые следует хранить в сумках-холодильниках. Все продукты должны быть упакованы в пищевую пленку или герметичные контейнеры. Не нужно забывать мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, а овощи и фрукты следует обмывать только бутилированной или кипяченой водой.

Сезон активности клещей в России длится с апреля по октябрь. Клещи могут обитать не только в лесу, но и в городских парках. Чтобы избежать укусов, необходимо носить закрытую одежду и использовать репелленты, проводить регулярный осмотр себя и близких каждые 15-20 минут во время прогулок. Если вы обнаружили клеща, отправляйтесь в ближайшую больницу. Инкубационный период после укуса может достигать четырех недель, поэтому важно следить за состоянием здоровья и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

При планировании отдыха на пляже следует обратить внимание на благоустроенность места: наличие кабинок для переодевания, мусоросборников и медицинских пунктов. Перед поездкой можно уточнить на сайте территориального управления Роспотребнадзора, пригоден ли водоем для купания.

Чтобы пляжный отдых прошел без вреда для здоровья, нужно следовать простым рекомендациям: соблюдать питьевой режим, выпивая до 1,5 литра жидкости в сутки; исключить сладкие газированные, энергетические и алкогольные напитки; избегать тяжелой жирной пищи, особенно в жару, а приемы пищи проводить в утреннее и вечернее время; носить головной убор и защищаться от солнца.