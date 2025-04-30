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Невельские поисковики установили памятный стенд о советских солдатах, повторивших подвиг панфиловцев

Невельские поисковики установили памятный стенд о советских солдатах, повторивших подвиг панфиловцев. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры».

Фото: Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры»

29 апреля в деревне Самозвоново Невельского муниципального округа поисковики отряда «Гвоздика» установили информационный стенд в память о воинах 59-го гвардейского стрелкового полка 5-й стрелковой роты.

Сейчас здесь продолжаются работы по подъёму останков советских воинов. На место гибели героев съехались поисковики из Пскова, Санкт-Петербурга и Смоленска.

Поисковикам уже удалось отыскать траншею и эксгумировать останки 14 красноармейцев.

Напомним, 26 отважных гвардейцев сдерживали наступление 600 солдат и офицеров вермахта. Один за одним в бой шли «Тигры». Уничтожая живую силу и технику врага, ряды советских солдат редели. К моменту ожесточенной схватки в бою осталось лишь шесть советских воинов. Почти все участники этого боя были награждены правительственными наградами.

Ранее открытие международной «Вахты Памяти» состоялось в деревне Малахи Себежского района.

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