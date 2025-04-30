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Общество

Опрос: 45% россиян выбирают фермерское мясо для шашлыков

С наступлением майских праздников в России начинается шашлычный сезон. Согласно опросу Россельхозбанка, 46 % россиян выбирают свинину для мангала, а 45 % предпочитают покупать мясо у фермеров и местных производителей. Классический маринад с луком и специями – основа идеального шашлыка для 63 % респондентов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РСХБ.

Фото: ПАИ

Погода не помеха: шашлыки важнее прогноза

Для большинства россиян (65 %) никакие тучи не помешают встрече с мангалом. Если рядом хорошая компания, шашлык получится вкусным даже под дождём или в ветреную погоду. Однако 35 % предпочитают жарить мясо только в хорошую погоду, когда за окном тепло, сухо и ясно. Для них комфорт важен не меньше, чем вкус.

Король шашлыка – свинина

Свинина – традиционный фаворит на мангале. 46 % опрошенных выбирают шейку или окорок для шашлыка. На втором месте – курица: 31 % респондентов предпочитают грудку или бедро. 6 % выбирают как говядину, так и баранину – оба вида мяса пользуются одинаковой популярностью.

Мясо от фермеров – выбор большинства

Среди респондентов 45 % предпочитают покупать мясо у фермеров и местных производителей. Это говорит о растущем интересе к натуральным и качественным продуктам. 36 % опрошенных выбирают мясо в супермаркетах, а 19 % заказывают его через маркетплейсы.

Маринад – дело вкуса

Маринад – это не просто специи, это секретный ингредиент, который делает шашлык настоящим кулинарным шедевром. 63 % опрошенных считают, что классический маринад с луком и специями – основа идеального шашлыка. Этот вариант нравится большинству, так как он раскрывает вкус мяса и придаёт ему неповторимую пикантность.

14 % выбирают майонезный маринад, который делает мясо особенно сочным и мягким. 10 % предпочитают кефирный маринад, он дарит мясу невероятную нежность.

Тарелка с шашлыком. Что должно быть обязательно?

Для многих идеальный шашлык невозможен без свежих овощей и зелени – 44 % респондентов считают, что именно они придают блюду свежесть и яркость. Этот гарнир стал классикой, которая никогда не выйдет из моды.

Однако не менее популярны и другие составляющие шашлычного стола. 32 % опрошенных не представляют свою трапезу без лаваша, лепёшек или хлеба, которые идеально дополняют мясо и подчеркивают его вкус. 13 % предпочитают разнообразные соусы, придающие шашлыку дополнительные оттенки вкуса.

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