Михаил Ведерников: Комплексное развитие сельских территорий имеет принципиальное значение для Псковской области

17:24, 27 декабря 2019, ПАИ

Темы финансовой поддержки наиболее сложных и трудоёмких отраслей агропромышленного комплекса, комплексного развития сельских территорий, помощи и популяризации фермерства, которые стали главными на Госсовете, имеют принципиальное значение для Псковской области, считает губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Instagram 27 декабря.

«Почти треть жителей проживает именно в сельской местности, а на долю сельского хозяйства региона приходится 11,1% валового регионального продукта», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в Псковской области несколько лет сохраняется положительная динамика в сельскохозяйственной отрасли. «Но у нас есть возможность развиваться намного быстрее, и во многом это зависит от нашей работы с федеральным центром», – пояснил глава региона.

«Например, по факту запуска индивидуальной программы социально-экономического развития у нас стартует реализация сразу нескольких проектов молочных ферм с общим объёмом инвестиций 22 млрд рублей (Псковский, Великолукский, Новосокольнический районы)», – рассказал Михаил Ведерников. По его словам, подобные проекты могут стать надёжной опорой экономики и базой для устойчивого развития сельских территорий.

«Будем внимательно следить за решениями после Государственного совета – практически все шаги в этой сфере окажут положительное влияние на весь наш регион», – добавил губернатор.

Государственный совет страны под председательством президента Владимира Путина прошел 26 декабря. Глава государства призвал учитывать интересы аграриев и сельских территорий в каждом национальном проекте.