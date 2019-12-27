Владимир Путин призвал учитывать интересы аграриев в каждом нацпроекте

13:53, 27 декабря 2019, ПАИ

Интересы аграриев и сельских территорий должны быть учтены в каждом национальном проекте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета страны 26 декабря, участие в котором принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Также глава государства отметил, что необходимо продолжать субсидирование отечественных производителей сельхозтехники, и поручил разработать предложения по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов.

Кроме этого, Владимир Путин призвал продвигать продукты «под российским зеленым брендом». «Продовольственная безопасность страны должна быть гарантирована не только объемами производства, но и качеством продукции. Экологически чистое качественное продовольствие — конкурентное преимущество России на глобальных рынках», — подчеркнул он.

Президент отметил, что по ряду основных товарных позиций «мы уже перешагнули планку, установленную Доктриной продовольственной безопасности». «По оценке, в текущем году удельный вес отечественной продукции на внутреннем рынке предполагался в рамках этой доктрины 95 процентов, будет - 99,7», – добавил Владимир Путин.

Осенью Псковская область заняла лидирующие позиции по ряду показателей в сборе урожая в Северо-Западном федеральном округе, а в декабре – по распределению федеральных субсидий аграриям.