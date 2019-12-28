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Общество

ФОТОФАКТ: В Пскове работает новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель»

Десятки мастериц участвуют в новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая проходит в Пскове 28 и 29 декабря. Площадкой для размещения рукодельниц стал спортивно-развлекательный парк «Простория», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Среди предлагаемых псковичам подарков — исключительно изделия, выполненные руками мастеров. Здесь сумки, пояса, головные уборы, шарфы и перчатки, одежда для малышей, множество кукол и оберегов для дома, новогодние украшения, элементы декора.

Работает ярмарка до 18 часов. Вход свободный.

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