ФОТОФАКТ: В Пскове работает новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель»

16:06, 28 декабря 2019, ПАИ

Десятки мастериц участвуют в новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая проходит в Пскове 28 и 29 декабря. Площадкой для размещения рукодельниц стал спортивно-развлекательный парк «Простория», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Среди предлагаемых псковичам подарков — исключительно изделия, выполненные руками мастеров. Здесь сумки, пояса, головные уборы, шарфы и перчатки, одежда для малышей, множество кукол и оберегов для дома, новогодние украшения, элементы декора.

Работает ярмарка до 18 часов. Вход свободный.