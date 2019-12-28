Участок дороги Неелово - Кудина Гора – Печоры отремонтируют в 2020 году
Автомобильную дорогу Неелово - Кудина Гора – Печоры на участке км 27+245 - км 35+566 отремонтируют в Печорском районе. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 91 млн 739 тыс. рублей. Источник финансирования - средства областного бюджета.
Работы будут выполнены в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка, где требуется провести ремонт, составляет 8,321 км. Окончание выполнения работ намечено на 14 августа 2020 года.
Проведение аукциона запланировано на 24 января 2020 года.