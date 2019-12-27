Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента

16:33, 29 декабря 2019, ПАИ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента, чтобы разгрузить главу государства Владимира Путина. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», - считает Владимир Жириновский.

Также он высказался в поддержку идеи Владимира Путина о том, что слово «подряд» нужно убрать из статьи о количестве президентских сроков в Конституции.

Эта тема поднималась в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ. Владимир Путин допустил возможность исключения «подряд» в статье, где указано количество сроков, в течение которых может править глава государства. При этом Владимир Путин подчеркнул, что с этим решением нельзя спешить, нужно проводить обсуждение этого вопроса.

Сейчас президент России не может руководить страной больше двух сроков подряд. Однако допускается переизбрание на третий и четвертый сроки, если после второго был перерыв.