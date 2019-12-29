Новое управление появится в администрации Псковской области
В составе аппарата администрации Псковкой области создадут новое позразделение - управление проектной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации.
Возглавит управление заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике области Ольга Татаринова.
Ведомство возьмет на себе функции проектного офиса и займется коррдинацией и мониторингом реализации областных проектов, мониторрингом достижения покзаателей в рамках указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Подчиняться новое управление будет напрямую главе региона.