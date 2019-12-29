0
20:28
Новое управление появится в администрации Псковской области
21:04
Соединительный союз: В Псковской области избран новый руководитель регионального избиркома
12:49
Избран новый глава Избиркома Псковской области
14:05
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
13:46
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
16:20
Псковский прорыв: Михаил Ведерников продолжает мобилизовать ресурсы для развития региона
14:02
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Политика

Новое управление появится в администрации Псковской области

В составе аппарата администрации Псковкой области создадут новое позразделение - управление проектной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации. 

Возглавит управление заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике области Ольга Татаринова.
Ведомство возьмет на себе функции проектного офиса и займется коррдинацией и мониторингом реализации областных проектов, мониторрингом достижения покзаателей в рамках указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Подчиняться новое управление будет напрямую главе региона. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Новое управление появится в администрации Псковской области
29 декабря 2019
Новое управление появится в администрации Псковской области
Избран новый глава Избиркома Псковской области
27 декабря 2019
Избран новый глава Избиркома Псковской области
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
26 декабря 2019
Замглавы администрации Пскова станет гостем ПАИ-live
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
26 декабря 2019
Глава Пскова о развитии города: ПАИ-live с Еленой Полонской
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 декабря 2019
33 сессия Псковской городской думы шестого созыва (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
25 декабря 2019
ЦИК согласовал Игоря Сопова на пост председателя Избирательной комиссии Псковской области
Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области
24 декабря 2019
Николай Цветков покидает должность заместителя губернатора Псковской области
Елена Полонская стала секретарем городского отделения «Единой России»
23 декабря 2019
Елена Полонская стала секретарем городского отделения «Единой России»

Идет загрузка...