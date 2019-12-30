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Эксперты устанавливают причины аварии с рейсовым автобусом из Белоруссии под Псковом

В ДТП попал автобус из Белоруссии, 16 человек получили трвмы и госпитализированы в Псковскую областную больницу. Фото: Регион 78. Соцсеть Вконтакте.

Эксперты работают на месте ДТП с рейсовым автобусом из Белоруссии. 30 декабря на 269 километре автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковском районе Псковской области транспорт съехал в придорожную канаву. Произошло все около 2:50. В салоне в этот момент находились 50 пассажиров. 

«Согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами», - сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 

В компании отметили, что «причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранительные органы».

В результате аварии 16 человек обратились за медицинской помощью, среди них 3 ребенка. Все они были доставлены в Псковскую областную больницу. 

Остальные пассажиры были временно размещены в отеле «Балтхаус» (Псков). Вопрос оказания всесторонней помощи пострадавшим находится на контроле у администрации Псковской области. ​

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