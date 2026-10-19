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Происшествия

Land Rover вылетел в кювет в Плюсском районе

Женщина за рулём Land Rover не справилась с управлением на 181-м километре трассы в Плюсском районе – автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

  • В Плюсском районе Land Rover съехал в кювет и опрокинулся
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Плюсском районе Land Rover съехал в кювет и опрокинулся
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Плюсском районе Land Rover съехал в кювет и опрокинулся
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • В Плюсском районе Land Rover съехал в кювет и опрокинулся
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Женщина ехала в сторону Санкт-Петербурга. Она не пострадала и от медицинской помощи отказалась.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

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