В Псковской области за выходные ликвидировали пять пожаров

12:28, 19 октября 2026, ПАИ

Пять пожаров произошло в Псковской области за выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области









В воскресенье ночью на улице Удачной в деревне Бабаево Псковского района сгорел садовый дом. В жилом доме горела кровля. Предположительная причина – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания. Спасён жилой дом. Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее на улице Гражданской в Пскове на мусоросборочной площадке сгорел пластиковый мусорный контейнер из-за неосторожного обращения с огнём. Для тушения пожара привлекались четыре специалиста МЧС России и единица техники.

В 05:21 на улице Металлистов в Пскове на мусоросборочной площадке сгорел пластиковый мусорный контейнер. Предположительной причиной возгорания также стало неосторожное обращение с огнём. Для тушения пожара привлекались четыре специалиста МЧС России и единица техники.

В ночь на понедельник в деревне Гусево-2 Себежского района сгорел нежилой дом. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание. Возгорание ликвидировали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В 01:11 поступило сообщение о возгорании в гараже на улице Холмской в Великих Луках из-за короткого замыкания. Гараж закопчен, внутреннее помещение выгорело изнутри. Спасено строение. На месте работали 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.