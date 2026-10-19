В МВД предупредили о мошеннической схеме с выигрышем в розыгрыше

12:05, 19 октября 2026, ПАИ

О мошеннической схеме под предлогом выигрыша в розыгрыше предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём официальном канале на платформе MAX.

В Telegram злоумышленники создают группы, каналы и другие похожие чаты с названиями «Добро начинается здесь…», «Добро начинается сегодня…». Там они обещают выплатить крупную сумму под предлогом победы в розыгрыше. Пользователя просят перейти по ссылке и написать менеджеру, который «случайным» образом определит победителя.

Чтобы забрать приз, жертве предлагают перевести около тысячи рублей – якобы для подтверждения банковской карты и обхода блокировок антифрод-системы. Затем мошенники сообщают, что сумма выигрыша выросла в несколько раз, и просят внести ещё несколько тысяч рублей, а также оплатить налог.

Так обманули 19-летнюю жительницу Москвы: суммарно она перевела преступникам 230 тысяч рублей.

В МВД напомнили, что настоящие организаторы честных розыгрышей никогда не требуют денег для получения приза. Налоги с крупного выигрыша обычно удерживают официально или декларируют позже, но не переводят на карту незнакомцам и не платят через сомнительных ботов.