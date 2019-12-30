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Общество

Названы крупнейшие стройки и проекты в России в уходящем году

В России назвали крупнейшие инфраструктурные стройки и инновационные проекты уходящего года, пишет газета «Известия».

Среди них строительство Крымского моста, которое было завершено в конце декабря. Речь идёт о железнодорожной части моста, по которой пустили первые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Севастополь и Симферополь соответственно. Теперь по железной дороге в Крым можно доехать из столицы за 33 часа, из Санкт-Петербурга – за 43,5 часа.

Кроме того, среди важнейших событий выделили открытие скоростной автодороги Москва–Санкт-Петербург М-11 «Нева», запуск Московских центральных диаметров и первые испытания самого мощного в мире ледокола «Арктика».

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