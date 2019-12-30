В Палкинском районе задержали мужчину с наркотиками

09:45, 30 декабря 2019, ПАИ

В Палкинском районе 32-летний мужчина задержан стражами правопорядка, в момент досмотра при нем было обнаружено наркотическое вещество, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района.

Сообщается, что обнаружено наркотическое средство массой 1,33 гр. По данным экспертов, вещество является производным метилэфедрона.

Сам задержанный пояснил, что хранил наркотики для личного употребления. На данный момент устанавливаются все обстоятельства уголовного дела. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.