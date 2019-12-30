За повторную незаконную продажу алкоголя псковский предприниматель предстанет перед судом

10:05, 30 декабря 2019, ПАИ

Предприниматель Псковского района предстанет перед судом за повторную незаконную продажу спиртного, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в магазине в деревне Подборовье-1 Псковского района индивидуальный предприниматель продавал алкоголь в розницу без соответствующей лицензии. Выяснилось, что предприниматель ранее уже привлекался за совершение аналогичного правонарушения и был оштрафован на 50 тысяч рублей.

Прокурор Псковского района направил уголовное дело в отношении предпринимателя по статье 171.4 УК РФ в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.