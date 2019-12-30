0
13:02
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
12:05
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
10:16
По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками
09:46
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
09:11
Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии
08:00
В Псковской области в ДТП попал рейсовый автобус из Белоруссии, 16 человек пострадали
12:28
В Псковской области «депутат» незаконно проник на территорию карантина
Еще новости
Происшествия

Житель Палкинского района отправился на обязательные работы за избиение приятеля

В Палкинском районе мужчина на почве личной неприязни избил своего приятеля, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района.

Сообщатся, что в апреле текущего года обвиняемый умышленно нанес своему знакомому несколько ударов в область лица, спины и левого предплечья. Тем самым пострадавшему была причинена «физическая боль и телесные повреждения». По заключению эксперта, повреждения не нанесли потерпевшему вреда здоровью.

Выяснилось также, что ранее обвиняемый был привлечен к ответственности за подобные действия. Тогда за избиение мужчина был оштрафован на 5 тысяч рублей. На этот раз обвиняемому было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Обсуждается вопрос транспортировки в Белоруссию пострадавших в ДТП с автобусом под Псковом
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
30 декабря 2019
Пострадавших в ДТП с белорусским автобусом под Псковом в больнице навестила заместитель губернатора
По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками
30 декабря 2019
По поручению губернатора в Псковской области усилят контроль за пассажирскими перевозками
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
30 декабря 2019
Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом
Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии
30 декабря 2019
Медики сообщили о характере травм у пассажиров попавшего в ДТП автобуса из Белоруссии
В Псковской области в ДТП попал рейсовый автобус из Белоруссии, 16 человек пострадали
30 декабря 2019
В Псковской области в ДТП попал рейсовый автобус из Белоруссии, 16 человек пострадали
В Псковской области «депутат» незаконно проник на территорию карантина
29 декабря 2019
В Псковской области «депутат» незаконно проник на территорию карантина
Полиция Пскова разыскивает сбившего девочку водителя
28 декабря 2019
Полиция Пскова разыскивает сбившего девочку водителя

Идет загрузка...