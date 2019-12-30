Житель Палкинского района отправился на обязательные работы за избиение приятеля

10:25, 30 декабря 2019, ПАИ

В Палкинском районе мужчина на почве личной неприязни избил своего приятеля, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района.

Сообщатся, что в апреле текущего года обвиняемый умышленно нанес своему знакомому несколько ударов в область лица, спины и левого предплечья. Тем самым пострадавшему была причинена «физическая боль и телесные повреждения». По заключению эксперта, повреждения не нанесли потерпевшему вреда здоровью.

Выяснилось также, что ранее обвиняемый был привлечен к ответственности за подобные действия. Тогда за избиение мужчина был оштрафован на 5 тысяч рублей. На этот раз обвиняемому было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.