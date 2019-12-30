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Общество

18 улиц отремонтируют в Пскове в 2020 году

В 2020 году в Пскове отремонтируют 18 улиц, 1 площадь, 2 моста и путепровод, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, пешеходную дорожку, 2 проезда и 5 дворовых территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, в следующем году будут отремонтированы улица Ипподромная на участке от улицы Крупской до Герцена, улицы Герцена, Лесная, Харченко и Металлистов на участке от дома №27в на улице Металлистов до Октябрьского проспекта, улица Петровская от улицы Коммунальной до Комсомольской площади. 

Также будет произведён ремонт тротуаров от улицы Красноармейской до улицы Госпитальной, улицы Киселева от улицы Коммунальной до Кузбасской Дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской, площадь Декабриста Пущина, Речная, Рокоссовского, Текстильная, Инженерная, Черняховского, Боровая, Рижский проспект, Гагарина, Гаражный проезд, Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до Вокзальной, объездная дорога под виадуком.

Кроме того, в 2020 году планируется отремонтировать «Инженерный» мост и мост через реку Милевка в створе улицы Гремячая, а также путепровод «Крестовский». Помимо этого, будут отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки на улицах Максима Горького, Рельсовой, Народной, Западной, Юбилейной, Печорской, Чудской, Карбышева, на мосту имени Александра Невского.

Также в следующем году отремонтируют ряд проездов и дворовых территорий. В список попали проезд «улица Рокоссовского, 11 - улица Байкова, 4», перекресток проезда Рижский проспект, 49 - Кузбасской Дивизии, 22 возле дома №36 на улице Коммунальной.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» запланировано благоустройство пяти территорий многоквартирных домов по улицам Рокоссовского, 4 и Рокоссовского, 20, Сиреневый бульвар, 17, Звездная,13 и Воеводы Шуйского, 4.

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